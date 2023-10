Tiroteio em centro comercial de Banguecoque faz três mortos, jovem de 14 anos detido

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas no incidente no shopping Siam Paragon, no centro da capital da Tailândia, Banguecoque, por volta das 17h00, hora local, informaram serviços de emergência. Os médicos confirmaram que um dos feridos é estrangeiro.

Foto: Rungroj Yongrit/EPA Foto: Rungroj Yongrit/EPA Foto: Rungroj Yongrit/EPA Foto: Rungroj Yongrit/EPA Foto: Rungroj Yongrit/EPA

Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos do momento. Em alguns vê-se centenas de pessoas a fugir do local. Noutros, captados dentro do centro comercial, é possível ouvir alguns tiros.

Na rede social X, o primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, já expressou as “mais profundas condolências” aos familiares das pessoas que morreram no tiroteio.