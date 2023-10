Tailândia. Jovem de 14 anos detido após tiroteio num centro comercial em Banquecoque

Três pessoas morreram esta terça-feira num tiroteio num centro comercial no centro da capital da Tailândia, Banguecoque, disseram fontes médicas locais.

Nas redes sociais foram partilhados vários vídeos do momento. Em alguns vê-se centenas de pessoas a fugir do local. Noutros, captados dentro do centro comercial, é possível ouvir alguns tiros.