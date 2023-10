Rei de Espanha propõe investidura de Sánchez para tentar formar Governo

O Rei Felipe VI de Espanha decidiu, esta terça-feira, propor a investidura de Pedro Sánchez, presidente dos socialistas e o segundo candidato mais votado nas eleições gerais de final de julho.

A notícia surge dias depois de Alberto Nuñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP) que venceu as eleições sem maioria, ter falhado a segunda e última votação de investidura no Congresso espanhol.

Depois de ter ouvido na segunda-feira a Coligação Canária, a União do Povo Navarro, o Partido Nacionalista Basco, a plataforma de esquerda e extrema-esquerda Somar e o partido de extrema-direita VOX, o monarca recebeu esta manhã os líderes do Partido Socialista espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, e do Partido Popular (PP, direita) Alberto Núñez Feijóo.



Ainda esta terça-feira, Sánchez deverá apresentar os pormenores da sua proposta de Governo. Para conseguir formá-lo, precisa do apoio dos partidos independentistas da Catalunha, Galiza e País Basco, bem como do recém-formado Sumar.

Em conferência de imprensa, numa primeira reação à indigitação, Sánchez disse sentir-se "honrado" e também "responsável junto da sociedade espanhola".

[em atualização]