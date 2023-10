Kevin McCarthy removido como líder da Câmara dos Representantes

O Republicano Kevin McCarthy foi removido enquanto speaker da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano.

Eleito a 7 de janeiro deste ano, sai agora menos de nove meses depois, tornando-se o líder da câmara baixa norte-americana com o mandato mais curto desde 1876.

McCarthy foi removido por uma moção que contou com votos favoráveis do Partido Democrata, mas, mais notável, de oito dos Republicanos que compõem a maioria da Câmara dos Representantes.

A proposta foi, aliás, da iniciativa do Republicano da Flórida Matt Gaetz, ligado à ala mais extremista do partido e com proximidade com Donald Trump.

No total, a moção foi aprovada com 216 votos a favor e 210 contra.

É a primeira vez que um speaker da Câmara dos Representantes abandona o cargo, por ser removido devido a uma moção.

Agora, a câmara baixa do Congresso terá de eleger um novo líder. Ainda não há candidatos evidentes ao cargo.