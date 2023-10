Índia. Polícia de Nova Delhi invade casas de jornalistas

A polícia da capital indiana, Nova Delhi, invadiu as casas de vários jornalistas e autores no âmbito de uma investigação sobre o financiamento do site de notícias NewsClick, avança a BBC News .

Segundo a agência de notícias ANI, também decorreram buscas no escritório do site.

O porta-voz da polícia de Nova Dehli, Suman Nalwa, recusou o pedido de comentários da BBC e disse que “partilharia os detalhes quando os obtivesse”.

Desde que o primeiro-ministro Narendra Modi chegou ao poder em 2014, vários meios de comunicação social foram investigados pelo governo por impropriedade financeira, aumentando os receios sobre a liberdade de imprensa.

No início deste ano, autoridades fiscais revistaram os escritórios da BBC na Índia e questionaram funcionários sobre as operações comerciais da organização no país. As buscas em Nova Delhi e Mumbai ocorreram semanas depois de a emissora ter transmitido um documentário no Reino Unido a criticar o papel de Modi nos distúrbios de Gujarat em 2002.

As autoridades locais também acusaram o jornal Dainik Bhaskar de evasão fiscal em 2021, após a sua cobertura crítica sobre a forma como o governo lidou com a pandemia de Covid-19.

Os Repórteres Sem Fronteiras, um grupo de defesa de jornalistas, colocou a Índia no 161º lugar no seu ranking de liberdade de imprensa este ano. O grupo declara que a situação no país deteriorou-se de “problemática” para “muito má” e comparou-a com o Tajiquistão (em 153º) e a Turquia (em 165º).