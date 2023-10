EUA. Democratas garantem votar a favor de moção para remover McCarthy como speaker

A liderança do Partido Democrata na Câmara dos Representantes confirmou que todos devem votar a favor da moção que pede a remoção de Kevin McCarthy como speaker do orgão do Congresso norte-americano.

O representante dos Democratas na câmara baixa do Congresso, Hakeem Jeffries, escreveu, em comunicado, que o partido "não vai salvar" o speaker eleito pela maioria do Partido Republicano, em janeiro.

"Confrontamos um momento sério, solene e sóbrio. O voto desta semana não é só sobre um indivíduo. A nossa responsabilidade relaciona-se à Constituição, ao princípio de boa governação e as pessoas que temos o privilégio de representar. Nada mais e nada menos", refere na nota.

E, por isso, Jefrries remete as responsabilidades para o Partido Republicano para acabar com o que descreve como uma "guerra civil interna".

"Dada a recusa de romperem com o extremismo MAGA [pró-Trump] os Democratas vão votar a favor da moção", conclui.

O speaker é o líder da câmara baixa do Congresso e é a terceira maior autoridade do país, a seguir ao Presidente Joe Biden e à vice-presidente Kamala Harris, que também preside ao Senado.

Geralmente e como é o caso, o partido que tem maioria costuma nomear e vencer a votação de speaker.

Kevin McCarthy foi eleito só à 15.ª votação, depois de várias cedências para convencer a ala conversadora e a favor de Trump do partido.

Com o voto favorável dos Democratas, para o atual speaker sobreviver à moção não pode ter mais de quatro Republicanos a votar no mesmo sentido.

No entanto, neste momento seis Republicanos já manifestaram que vão votar para remover o atual líder da Câmara dos Representantes e mais dez estão abertos à ideia.

Em reação, Donald Trump manifestou desagrado com o conflito interno do partido.

"Porque é que os Republicanos estão sempre a lutar contra eles próprios e não contra os Democratas radicais de esquerda que estão a destruir o país?", questionou na sua rede social Truth Social.