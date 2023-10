Espanha. Rei termina ronda de contactos com partidos

O Rei de Espanha termina esta terça-feira a ronda de contactos com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de julho e deverá propor um novo candidato a primeiro-ministro, após o recente chumbo do nome do líder do PP.

Depois de ter ouvido na segunda-feira a Coligação Canária, a União do Povo Navarro, o Partido Nacionalista Basco, a plataforma de esquerda e extrema-esquerda Somar e o partido de extrema-direita VOX, esta terça-feira será a vez de o monarca receber os líderes do Partido Socialista espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, e do Partido Popular (PP, direita) Alberto Núñez Feijóo.

Quatro partidos independentistas da Galiza, País Basco e Catalunha não participam nas rondas com o Rei por não lhe reconhecerem legitimidade como chefe de Estado.

Depois de na semana passada os deputados terem chumbado o nome do líder do PP (a força política mais votada nas legislativas de 23 de julho) para o cargo de primeiro-ministro, é previsível que Felipe VI proponha hoje o socialista Pedro Sánchez ao parlamento.

Atual primeiro-ministro em funções, Sanchez tem dito que está disponível para esse encargo do Rei e que acredita ter condições para reunir os apoios necessários no parlamento para ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro. E diz que já demonstrou isso mesmo em 17 de agosto, quando os socialistas conseguiram ficar com a presidência do parlamento graças ao apoio dos partidos de esquerda e das forças nacionalistas e independentistas da Catalunha, Galiza e País Basco.