México. Queda de teto numa igreja faz pelo menos sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas, no domingo, na sequência da queda do teto de uma igreja durante uma missa em Ciudad Modero, no nordeste do México, avançaram as autoridades locais.

“Estão confirmados sete mortos e dez feridos resgatados”, disse o porta-voz de segurança do governo estadual em comunicado, indicando que as buscas continuam em andamento.

Não se sabe quantas pessoas se encontram debaixo dos escombros, mas o Ministério da Defesa Nacional aponta para entre 30 e 40 pessoas, de acordo com o jornal mexicano ´Milenio´.

Num vídeo publicado na rede social Facebook, a diocese de Tampico prometeu fornecer “o mais rapidamente possível” informações sobre os trabalhos de resgate. “Neste momento, estão a ser feitos os trabalhos necessários para retirar as pessoas que ainda estão debaixo dos escombros. Agradecemos a todas as autoridades o apoio que nos estão a dar”, disse o bispo José Armando Álvarez Cano.