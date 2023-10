Casa Branca garante que manterá ajuda a Kyiv apesar da oposição

A Casa Branca garantiu esta segunda-feira que a ajuda dos EUA à Ucrânia será mantida "enquanto for necessário", apesar da lei para a prorrogação do financiamento do Governo por 45 dias, aprovada no sábado, não incluir um aumento desse apoio.

"Esse compromisso vai continuar. Continuaremos a ajudar a Ucrânia enquanto for necessário", garantiu a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em conferência de imprensa.