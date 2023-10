Turquia. Ataque de bombista suicida junto ao Parlamento faz dois feridos

Um bombista suicida fez este domingo dois feridos em Ancara, na Turquia. A explosão ocorreu junto aos edifícios do Parlamento e do Ministério do Interior turco.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, dá conta de que dois homens chegaram ao local numa carrinha comercial por volta das 9h30 locais (7h30 em Lisboa) e que realizaram um "ataque terrorista" com bomba ao portão de entrada da Direcção-Geral de Segurança.