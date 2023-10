Kosovo exige retirada de tropas sérvias da fronteira

O Kosovo exige que a Sérvio retire os seus militares da zona de fronteira entre os dois países.

Numa escala de tensão entre os dois vizinhos, o Governo de Pristina diz que está em prontidão para defender a sua integridade territorial.

“Pedimos ao Presidente Vucic e às instituições da Sérvia que retirem imediatamente todas as tropas da fronteira com o Kosovo”, exigiram as autoridades kosovares.

“O envio de tropas sérvias para a fronteira com o Kosovo é o próximo passo da Sérvia para ameaçar a integridade territorial do nosso país”, sublinha o Governo de Pristina, em comunicado.

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, garantiu ao jornal “Financial Times” que não tenciona invadir o Kosovo.

Os Estados Unidos avisaram, na sexta-feira, que estão a acompanhar com atenção o destacamento de militares sérvios para a fronteira com o Kosovo.

A tensão entre os dois países dos Balcãs tem vindo a aumentar desde que, na semana passada, um grupo de 30 sérvios armados se barricou num mosteiro, na localidade kosovar de Banjska.

Em resultado do confronto, morreram três sérvios e um polícia kosovar.