Forças de Defesa Aérea ucranianas abatem 16 dos 30 'drones' lançados pela Rússia

As Forças de Defesa Aérea ucranianas abateram 16 dos 30 'drones' iranianos Shahed lançados pela Rússia durante a noite de sábado e este domingo, anunciou a Força Aérea ucraniana num comunicado.

"Na noite de 1 de outubro de 2023, invasores russos atacaram a Ucrânia com veículos aéreos não tripulados do tipo Shahed vindos do sul, sudeste e norte [nomeadamente do cabo Chauda, na Crimeia ocupada, e das regiões russas de Primorsko Akhtarsk e Kursk]", referiu a nota na rede social Telegram.

No total, foram lançados cerca de trinta 'drones' Shahed-131/136, dos quais os meios da Força Aérea, em cooperação com a defesa antiaérea das Forças de Defesa ucranianas, abateram 16 destes, acrescentou o comunicado.

A porta-voz do comando sul do Exército ucraniano, Natalia Gumeniuk, informou que no sul do país pelo menos 15 'drones' Shahed foram abatidos esta noite, 14 na região de Odessa e um na região de Mikolayiv.

Em Mikolayiv, foi registado um impacto contra alguns armazéns, onde estão a decorrer a remoção de escombros e a extinção de incêndios, mas nenhuma vítima foi relatada.

Além disso, a região de Kherson foi atacada com 16 bombas aéreas teleguiadas.

Segundo Gumeniuk, citado pelo "Ukrainska Pravda", a Rússia também continua a lançar ataques com mísseis balísticos.

Por sua vez, o porta-voz da administração militar regional de Kherson, Oleksandr Tolokonnikov, indicou que as forças russas lançaram dez bombas aéreas sobre a região durante a noite, um ataque que deixou quatro pessoas feridas em Stansilav, enquanto uma outra está sob os escombros.

Falando à televisão, Tolokonnikov indicou que, durante os últimos sete ou oito dias, a Rússia lançou 166 bombas aéreas sobre a região, acrescentando que há uma grande destruição porque o número de ataques aéreos aumentou consideravelmente.