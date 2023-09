Seis pessoas morreram em acidente na Riviera Maia

Seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas num acidente de viação ocorrido este sábado na estrada que liga Playa del Carmen a Tulum, no estado mexicano de Quintana Roo, na chamada Riviera Maia.

O acidente ocorreu por volta das 6h30 locais em Punta Venado, quando um autocarro de turismo colidiu com um minibus.

A Secretaria de Segurança Pública informou que unidades médicas da Costamed, duas unidades do corpo de bombeiros e uma ambulância médica foram enviadas para atender os doze passageiros do autocarro, que transportava trabalhadores do turismo e turistas mexicanos.

Os peritos estão a investigar o incidente para determinar os responsáveis, não estando excluído o excesso de velocidade como causa do acidente.