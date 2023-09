​Mais de 100 mil pessoas deixaram Nagorno-Karabakh

Cerca de 100 mil dos 120 mil arménios de Nagorno-Karabakh deixaram na última o enclave agora controlado pelas forças do Azerbaijão.



Os números do grande êxodo de Nagorno-Karabakh foram atualizados este sábado pela Arménia.

O Azerbaijão garante que vai tratar todos os habitantes do enclave no sul do Cáucaso por igual, mas as autoridades arménia, em Erevan, não acreditam e falam em "mentiras".

O governo separatista do Nagorno-Karabakh anunciou na quinta-feira que se vai dissolver e que a república não reconhecida vai deixar de existir até ao dia 1 de janeiro de 2024.



O anúncio aconteceu depois de o Azerbaijão ter levado a cabo uma ofensiva militar para recuperar o controlo total da região separatista e ter exigido que as tropas arménias no Nagorno-Karabakh depusessem as armas e que o governo separatista se desmantelasse.