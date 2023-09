Paquistão. Atentado faz pelo menos 52 mortos

Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num ataque suicida no Paquistão, esta sexta-feira, informou a polícia.

A explosão aconteceu perto de uma mesquita na província do Baluchistão, no sudoeste quando várias pessoas reuniam-se para celebrar o nascimento do profeta Maomé.

"O processo de trasladação dos corpos e de transferência dos feridos ainda continua", indicou o diretor do Hospital Raisini ao portal de notícias paquistanês Dawn, Saied Miruani.

A publicação digital refere que "é possível que o balanço de mortos venha a aumentar nas próximas horas".