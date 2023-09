"Maior aproximação de posições". Costa quer Pacto Migratório este ano

“Felizmente, hoje já não temos o relacionamento interno na UE que tínhamos quando iniciámos estas cimeiras”, assinalou António Costa, defendendo “um debate no seio da União Europeia e na relação com todos os países da vizinhança sul”.

Apesar de Portugal não ser “um país que tem uma enorme pressão migratória”, outros Estados-membros “têm fluxos migratórios fortes, com grande pressão, muitas vezes descontrolada e que não têm estas pré-condições de acolhimento e de boa integração” que o país tem, afirmou ainda o primeiro-ministro.

Após avanços na quinta-feira para um novo pacto migratório comum, as novas regras comunitárias para as migrações são um dos principais assuntos abordados na cimeira, tendo em vista a cooperação com países mediterrânicos como a Tunísia e a Turquia.

O encontro decorre depois de, em meados deste mês, mais de 10 mil migrantes terem chegado em apenas três dias à ilha italiana de Lampedusa, voltando a colocar em foco o debate migratório na UE.

Na altura, a Comissão Europeia anunciou um plano de ação para enfrentar a imigração irregular em Lampedusa, que inclui o reforço do apoio a Itália, bem como a concretização do memorando de entendimento assinado entre a UE e a Tunísia.

A Tunísia é um dos principais pontos de partida de migrantes irregulares para a Europa na rota oriental do Mediterrâneo e assinou, em julho, um memorando de entendimento com a UE para combater o tráfico de migrantes em troca de verbas para o país de pelo menos 700 milhões de euros em fundos da UE.

A rota do Mediterrâneo Central é utilizada para chegar à UE desde o Norte de África rumo a território europeu, como Malta e regiões italianas de Lampedusa, Calábria e Sicília.

Com cimeiras periódicas desde 2016, a aliança dos MED9 junta nove Estados-membros que fazem parte da bacia mediterrânica, do euro e do espaço Schengen (à exceção do Chipre).