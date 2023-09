Diabetes não é diagnosticada em 40% dos casos no mundo

Cerca de 40% das pessoas que vivem com diabetes em todo o mundo não são diagnosticadas, de acordo com uma nova investigação avançada pelo The Guardian.

A maioria das pessoas que não são diagnosticadas vive em África (60%), seguida pelo Sudeste Asiático (57%) e pela região ocidental do Pacífico (56%), afirma a visão geral da indústria global da diabetes de 2023, a maior pesquisa deste tipo até à data.

Metade das pessoas diagnosticadas não recebe tratamento, diz o relatório. Três em cada quatro pessoas com esta doença vivem em países de baixo e médio rendimento, onde nem sempre têm acesso aos serviços de saúde.

A investigadora principal do relatório, Sasha Korogodski, refere que mais de 530 empresas se especializaram em diagnóstico de diabetes em todo o mundo, mas apenas 33 estão localizadas em África, no sudeste da Ásia e no oeste do Pacífico.

“A infraestrutura limitada de cuidados de saúde, incluindo a escassez de profissionais de saúde e de equipamento de diagnóstico, pode impedir o diagnóstico precoce da diabetes”, conclui Korogodski.

A investigação, publicada esta quinta-feira, analisa mais de 2.800 empresas, 1.500 investidores e 80 centros de pesquisa e desenvolvimento focados na doença.

O relatório afirma que a “grande disparidade” no tratamento “destaca a necessidade premente de melhorar o acesso aos cuidados diabéticos à escala global”.

A diretora-executiva da Amref Health Innovations, que integra a organização não-governamental Amref Health Africa, Caroline Mbindyo, disse que metade de todos os africanos não tem acesso aos cuidados de saúde de que necessitam. Pessoas que vivem em áreas remotas podem estar a horas ou dias de uma instalação.

“A realidade é que o tempo e os gastos necessários para fazer esta viagem significam que nem sequer é uma opção para muitos nestas comunidades. É impossível para eles chegarem a esses serviços”, explica.

Em 2021, quase sete milhões de mortes em todo o mundo foram resultado da diabetes, apesar de mais de 970 mil milhões de dólares gastos em tratamento. A maioria das organizações no relatório está localizada nos Estados Unidos da América (EUA).

Mais de 70 empresas que produzem medicamentos para diabetes (55%) estão nos EUA e 17% na Europa. O mercado global está dividido principalmente em quatro monopólios: Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly e Merck. Juntos, fazem 72% do mercado.

A diabetes está a aumentar. A rápida urbanização e os efeitos da crise climática nas colheitas levaram a um aumento de alimentos processados baratos, que substituíram fontes alimentares mais tradicionais nas dietas. “Combinado com a mudança para estilos de vida mais sedentários, particularmente nos centros urbanos, leva a um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão e certos tipos de cancro”, disse Mbindyo.