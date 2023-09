Chuvas torrenciais e enxurradas. Declarado estado de emergência em Nova Iorque

Da mesma forma, também a governadora do estado de Nova Iorque anunciou a declaração de estado de emergência nas cidades de Nova Iorque, Long Island e Hudson Valley.

Chuvas torrenciais depois de uma semana já marcada por muita chuva provocaram hoje cheias nalgumas partes de Nova Iorque, a cidade mais populosa dos EUA, alagando várias ruas e afetando o serviço de metro. Várias estações tiveram de ser totalmente encerradas.

"Esta é uma situação que ameaça as nossas vidas", avisou Zack Taylor, do Serviço Nacional de Meteorologia do Centro de Previsões Meteorológicas de College Park, Maryland, alertando que ninguém deve arriscar viajar até o tempo começar a melhorar.

Cerca de 18 milhões de pessoas vivem na área metropolitana de Nova Iorque e noutras cidades ao longo da costa leste que também estão sob alerta por causa das chuvas e potenciais enxurradas.

Fotos e vídeos partilhados nas redes sociais mostram várias zonas de Nova Iorque inundadas, com a água a submergir veículos estacionados nas ruas e torrentes de água nas escadas que dão acesso às estações de metro.