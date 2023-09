Plataforma de salvação do património ucraniano vence Prémio Europa Nostra

A plataforma 'online' de Salvação do Património Cultural Ucraniano (SUCHO) é um dos cinco projetos vencedores dos Grandes Prémios Europeus do Património/Europa Nostra, na categoria 'Heritage Champions' (Campeões do Património), entregues esta quinta-feira em Veneza.

A SUCHO é uma "grande rede de voluntários internacionais, mobilizada por um grupo de profissionais do património, [que] reagiu às ameaças ao património em consequência da invasão brutal da Ucrânia pela Rússia e começou o seu trabalho nos primeiros dias da guerra, utilizando as ferramentas digitais existentes", justifica em nota a organização Europa Nostra.

"Estes voluntários ajudaram a garantir que uma enorme quantidade de bens patrimoniais ucranianos pudesse ser salvaguardada. Também fizeram esforços significativos para digitalizar coleções em risco", acrescenta a organização, sustentando a atribuição do prémio.

O Grande Prémio Europa Nostra, em cada uma das cinco categorias, tem o valor pecuniário de 10.000 euros.

O Grande Prémio na área de Conservação e Reutilização Adaptativa foi entregue ex-aequo à recuperação dos Jardins Reais, em Veneza, no nordeste de Itália, e à da Ponte Deba, em Guipúscoa, na região autónoma espanhola do País Basco.

No mesmo documento a organização europeia do património alerta que "a cidade de Veneza, Património Mundial, enfrenta muitos desafios e ameaças" e a recuperação e restauro cuidadosos destes jardins da era napoleónica (século XIX) destacam-se como "um exemplo brilhante de como cuidar do património da cidade de uma forma que responda com precisão às suas necessidades mais prementes".

"Considerações especiais sobre a atual crise climática foram integradas na conceção das intervenções, tornando esta iniciativa um exemplo inspirador para qualquer cidade que sofra os efeitos das alterações climáticas", salienta a Europa Nostra.

Sobre a Ponte de Deba, a Europa Nostra refere "a complexa reabilitação desta ponte de pedra do século XIX [que] apresentou um desafio técnico muito difícil", tendo "a equipa de conservação realizado pesquisas cuidadosas para preservar a integridade da ponte, demonstrando um notável sentido de responsabilidade em manter a autenticidade da construção".

"A intervenção revelou novos conhecimentos para completar o projeto e estabeleceu um padrão para futuros projetos semelhantes", realça a organização.

A estrutura para integração profissional e qualificação de desempregados "Acta Vista", em Marselha, no sul de França, venceu o Grande Prémio na categoria Educação, Formação Profissional e Capacitação.

A "Acta Vista", refere a Europa Nostra, é "um exemplo convincente de como o património cultural pode capacitar pessoas que foram excluídas do emprego de uma forma impactante e demonstra que o restauro do património pode servir como caminho para a inclusão radical e que o património tem uma capacidade regenerativa".

Na área de na Envolvimento e Sensibilização dos Cidadãos, o grande vencedor foi o Museu de Literatura da Irlanda (MoLI), em Dublin, pelo "sucesso notável em chegar aos amantes da literatura e ao público não tradicional e na sensibilização para a rica herança literária da Irlanda, através de um programa excecional de eventos".

"O MoLI atraiu e manteve um público diversificado e multigeracional, também graças às potencialidades oferecidas pela transformação digital", prossegue a Europa Nostra.

O Prémio Escolha do Público, igualmente no valor de 10.000 euros, foi para a Via Transilvânica, na Roménia, "um projeto notável que estabeleceu o percurso pedestre mais longo da Roménia, abrangendo mais de 1.400 quilómetros e ligando 12 locais classificados como Património Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)", explica a organização.

Esta iniciativa apresentou-se na categoria Envolvimento e Sensibilização dos Cidadãos e obteve "o maior número" de escolhas, "através de uma votação 'online' com a participação de cerca de 27.000 cidadãos de toda a Europa".

Estes projetos, galardoados com o Grande Prémio Europa Nostra, provêm de um conjunto de 30 de 21 países, este ano já distinguidos pela organização não-governamental com os Prémios Europeus do Património Cultural Europa Nostra, anunciados em junho, e que esta noite receberam o prémio respetivo em Veneza.

Esta lista inicial de vencedores incluía os tetos Mudéjares da Sé Catedral do Funchal, a salvaguarda da técnica de pesca artesanal "Arte-Xávega" e o Projeto Almada, assim como o percurso do arqueólogo Cláudio Torres.

A cerimónia de entrega dos Prémios do Património Europeu teve hoje lugar no Palácio do Cinema, em Veneza, com a presença da meio-soprano Cecilia Bartoli, que sucedeu ao tenor Plácido Domingo na presidência da Europa Nostra.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, felicitou os vencedores através de uma mensagem em vídeo.

A cerimónia, decorreu em paralelo com a Cimeira do Património Cultural Europeu, que se realiza na cidade italiana até sábado.