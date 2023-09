Golpistas anunciam redução do recolher obrigatório imposto há um mês no Gabão

Os militares que a 30 de agosto derrubaram Ali Bongo Ondimba, há 14 anos no poder no Gabão, anunciaram a redução do recolher obrigatório que vigorava há mais de um mês, anunciou esta quinta-feira a presidência.

Esta medida foi introduzida pelo Governo de Bongo na noite da eleição presidencial de 26 de agosto, das 18:00 às 06:00, horas locais, mesma hora em Lisboa, depois mantida pelos militares, que a reduziram pela primeira vez em 11 de setembro, mas apenas na capital Libreville e nos seus subúrbios, das 22:00 às 06:00.



O recolher obrigatório foi mantido mas reduzido das 00:00 às 05:00 em "todo o país", anunciou o coronel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porta-voz do Comité de Transição e de Restauração das Instituições (CTRI), numa declaração transmitida pela televisão estatal na quarta-feira à noite.

A decisão foi justificada pela "preocupação de aliviar os operadores económicos em todos os setores e tendo em conta os imperativos ligados ao início do novo ano escolar", disse.

A informação foi hoje confirmada à agência AFP pelo porta-voz presidencial.

O exército derrubou Ali Bongo, no poder desde a sua primeira eleição em 2009, após a morte do seu pai Omar Bongo Ondimba, momentos depois de ter sido proclamado reeleito num ato eleitoral considerado fraudulento pelos militares e pela oposição.

O general Brice Oligui Nguema, proclamado presidente da transição, prometeu imediatamente devolver o poder aos civis através de eleições no final de um período não especificado.