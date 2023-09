Espanha. Estudante de 14 anos esfaqueia vários professores e alunos

Um aluno de 14 anos foi detido esta quinta-feira, depois de atacar com uma faca vários professores e alunos de um instituto de Jerez de la Frontera, em Cádiz, Espanha.

Segundo o El Mundo, o menor deixou feridos três professores e dois colegas.

O ferido mais grave é um professor, atacado no olho com a faca. Um aluno que ficou levemente ferido já recebeu alta hospitalar.

O incidente aconteceu às 8h20 (hora local), no início das aulas, no Instituto Elena García Armada, no bairro San José Obrero.



Muitos pais foram rapidamente para a escola quando descobriram o que aconteceu, mas devido ao protocolo de segurança ainda não foi possível os alunos saírem.

Ainda não se sabem as motivações do ataque.