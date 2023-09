Costa vai ao Vaticano agradecer a escolha de Lisboa para a organização da JMJ

O primeiro-ministro português, António Costa, vai ser recebido, esta quinta-feira, pelo Papa Francisco no Vaticano.

António Costa vai agradecer a escolha de Portugal para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a visita de Francisco ao país realizada em agosto.

A audiência solicitada pelo chefe do executivo começa às 09h00 (08h00 em Lisboa) e, uma hora depois, António Costa encontra-se com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que teve a tutela da organização da JMJ, acompanham o chefe do Governo nestas duas audiências.

Após as duas audiências, o primeiro-ministro fará ainda uma visita aos Arquivos e à Biblioteca do Vaticano.

A JMJ, que decorreu na primeira semana de agosto e que foi presidida pelo Papa Francisco, teve a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém, e no Parque Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, segundo a organização.