Bangladesh. Quase mil mortos em em surto grave de dengue

As monções extremamente quentes e húmidas, em junho, tornaram mais fácil para os mosquitos portadores do vírus da dengue se reproduzirem em águas sujas e paradas, avança a BBC News.

As autoridades têm lutado para conter a propagação da doença mas os hospitais estão criticamente sobrecarregados.

Cerca de 20 pessoas morreram da dengue todos os dias nos últimos dois meses, dizem as autoridades locais. O país lançou campanhas de consciencialização pública para prevenir a formação de ninhadas de mosquitos.



No entanto, segundo Mushtaq Hussain, especialista em saúde pública, é preciso fazer mais. “Os preocupados pensam que pode ser uma doença temporária e que desaparecerá após alguns dias, por isso não estão a ser tomadas medidas eficazes ou de longo prazo”, disse ao serviço bengali da BBC. Os médicos notaram que a condição dos atuais pacientes com dengue se deteriora muito mais rapidamente em comparação com os últimos anos. Centenas de pacientes invadiram hospitais na capital Dhaka em busca de tratamento, mas a maioria das instalações está sem capacidade. Os hospitais também estão com falta de fluídos intravenosos, que é crucial para o tratamento, uma vez que que os pacientes com dengue muitas vezes sofrem de desidratação. Em casos graves, a dengue causa hemorragia interna que posteriormente pode levar à morte. Os sintomas incluem dores de cabeça, náuseas e dores articulares e musculares.

A dengue é endémica em países tropicais e os surtos ocorrem frequentemente em áreas urbanas com saneamento precário que permite a multiplicação de mosquitos portadores do vírus. Costumava ser uma doença sazonal no Bangladesh, mas, devido às monções mais quentes e húmidas provocadas pelas alterações climáticas, tem ocorrido com mais frequência desde o primeiro surto registado em 2000.