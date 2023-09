Shutdown à vista? Orçamento dos EUA refém de plano republicano contra imigração ilegal

Uma proposta radical para travar a vaga de imigração ilegal na fronteira dos EUA com o México é uma das principais condições dos Republicanos no Congresso para aprovar uma extensão do orçamento e evitar a paralisação do Governo.

O documento com a proposta legislativa, com 137 páginas, recupera algumas das ideias da era do ex-presidente Donald Trump para responder à vaga de imigração ilegal na fronteira com o México e agrada ao setor mais extremista do partido.

Contudo, a proposta não é pacífica entre as fações mais moderadas da bancada Republicana e dificilmente será aceite pelo Senado, a menos que a maioria Democrata na câmara alta a utilize como moeda de troca para aprovar a extensão do orçamento, numa altura em que regressa a ameaça de paralisação do Governo, se não houver autorização para aumentar os limites da dívida.

Entre as medidas apresentadas no documento está o fim da regra de ‘catch and release’ (‘deter e libertar’) – pela qual um imigrante ilegal é detido e de imediato libertado na esperança de que possa regressar ao seu país de origem.

Trump já tinha procurado travar esta regra que os Republicanos recuperam agora com uma das medidas para impedir que os imigrantes ilegais possam circular pelo território norte-americanos, muitas vezes escapando ao controlo policial e acabando por ficar por tempo indefinido.

Se a administração pública ficar sem fundos a partir de 30 de setembro, quando acaba o ano orçamental nos EUA, a maioria das agências governamentais, museus e parques nacionais vão ter de fechar portas, com centenas de milhares de funcionários públicos federais a ficarem temporariamente sem trabalho e ordenado.

A situação está num impasse e a Casa Branca já recomendou às agências federais que se preparem para um encerramento.

Todos os olhares estão sobre o presidente da Câmara dos Representantes, o Republicano Kevin McCarthy, que tem procurado persuadir a ala mais radical do seu partido.