Quase 30 mil refugiados de Nagorno-Karabakh chegam à Arménia

Cerca de 30 mil refugiados procedentes do enclave de Nagorno-Karabakh fugiram para a Arménia. O número foi atualizada esta terça-feira pelas autoridade arménias.

Este número representa um terço das pessoas que residiam na zona separatista agora controlada pelo Azerbaijão.

Apesar das garantias de segurança das autoridades azeris, o primeiro-ministro da Arménia declarou que a "limpeza étnica" já começou em Nagorno-Karabakh.

A 19 de setembro, o Exército azeri lançou uma ofensiva sobre as posições arménias no enclave, classificando a ação como "operação antiterrorista" e exigindo que os arménios depusessem as armas e que o Governo separatista (no poder 'de facto' desde 1994) se dissolvesse.

Um dia depois, as autoridades de Nagorno-Karabakh concordaram com as exigências militares, mas as conversações sobre a forma como a região virá a ser integrada no Azerbaijão não foram conclusivas.

Uma semana após a ofensiva azeri naquela região secessionista do Cáucaso, milhares de habitantes estão a tentar fugir e atravessar para a Arménia.