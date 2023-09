Iraque. Incêndio em casamento faz pelo menos 114 mortos e mais de 200 feridos

Pelo menos, 114 mortos e 200 feridos é o balanço de um incêndio que deflagrou durante um casamento no Iraque, na noite de quarta-feira.

O incidente aconteceu durante uma festa de casamento no distrito de Hamdaniya, na província iraquiana de Nínive.

O incêndio atingiu um grande salão de eventos na região Nordeste depois de fogo de artifício ter sido aceso durante a celebração, disse a defesa civil local, citada pela Reuters.

Informações preliminares indicavam que o edifício era feito de materiais de construção altamente inflamáveis, contribuindo para o seu rápido colapso, informou a agência estatal.

Ambulâncias e equipas médicas foram enviadas ao local pelas autoridades federais iraquianas e pelas autoridades da região semi-autónoma do Curdistão iraquiano, segundo declarações oficiais.

Na divulgação de um primeiro balanço apontava para 100 mortes e mais de 150 feridos, tendo o número aumentado esta manhã.



O primeiro-ministro do Iraque disse às autoridades para "mobilizarem todos os esforços para fornecer ajuda às pessoas afetadas pelo infeliz incidente".

No Iraque, as normas de segurança são pouco respeitadas, quer no setor da construção quer no setor dos transportes. O país, com as suas infraestruturas em mau estado após décadas de conflito, é regularmente palco de incêndios ou acidentes domésticos fatais.