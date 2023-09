Espionagem a jornalistas. Alguns querem, Parlamento Europeu pede salvaguardas

O Parlamento Europeu deverá rebater as tentativas de alguns Estados-membro da União Europeia, incluindo França, de introduzir uma cláusula numa nova lei para permitir a instalação de software espião nos telemóveis de jornalistas com base em preocupações de segurança nacional.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, vários ativistas pela liberdade de imprensa pediram esta quarta-feira que a proposta seja cortada.

"O software espião não pode, de forma alguma, ser considerado necessário ou proporcional sob a lei europeia", declaram os ativistas, de grupos como a organização não-governamental Artigo 19, o grupo Direitos Digitais Europeus e a Federação Europeia de Jornalistas.

Apesar de os ativistas pela liberdade de imprensa pedirem a total rejeição da cláusula, vários eurodeputados afirmam que é necessária uma abordagem mais cuidada, já que o software espião é permitido em circunstâncias limitadas nas leis de alguns países da União Europeia.



"Uma proibição completa de software espião de jornalistas" não "resolveria as coisas", de acordo com Ramona Strugariu, eurodeputada e relatora no comité do Parlamento Europeu para o Regulamento Liberdade dos Meios de Comunicação Social.