Coreia do Norte vai deportar soldado dos EUA que atravessou fronteira ilegalmente

A Coreia do Norte decidiu expulsar o soldado norte-americano Travis King, que alegadamente terá confessado que atravessou ilegalmente a fronteira que separa as duas Coreias, adiantou esta quarta-feira a agência estatal norte-coreana KCNA.

Divulgando o resultado final da investigação ao incidente do passado dia 18 de julho, a KCNA disse que King atravessou a fronteira para o território norte-coreano por estar desagradado com o "tratamento desumano e discriminação racial" dentro do Exército dos EUA e "desiludido com as desigualdades da sociedade norte-americana".

"O organismo responsável na República Democrática Popular da Coreia decidiu deportar o soldado norte-americano Travis King, que entrou ilegalmente no território da república, de acordo com as leis da república", escreve a KCNA.

Pyongyang diz que, durante a sua investigação, King terá pedido para ficar na Coreia do Norte ou noutro país por esse motivo.



A agência não esclarece, contudo, quando ou para onde é que o soldado norte-americano será expulso. Também não deu indicações sobre o estado de saúde física e mental do soldado de 23 anos, que não é visto nem ouvido em público desde que atravessou a Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias durante uma visita turística.

Segundo a BBC, Travis King tinha acabado de cumprir uma pena de dois meses de prisão na Coreia do Sul sob acusações de agressão, tendo sido libertado no dia 10 de julho, uma semana antes do incidente.

Também de acordo com o canal britânico, King integra o Exército norte-americano desde janeiro de 2021, tendo sido enviado para a Coreia do Sul como parte da sua rotação de missões.