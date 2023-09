Arménia recebe 42.500 refugiados de Nagorno-Karabakh numa semana

As autoridades arménias comunicaram nesta quarta-feira a chegada de 42.500 refugiados do Nagorno-Karabakh, um terço da população da região separatista onde o Azerbaijão levou a cabo uma ofensiva militar na semana passada.

No domingo, Baku abriu a única estrada que liga o enclave à Arménia, quatro dias depois de os separatistas se terem rendido e de um acordo de cessar-fogo ter colocado o Nagorno-Karabakh sob o controlo do Azerbaijão.

Segundo fontes governamentais do Azerbaijão, um total de 192 soldados azeris foram mortos e 511 ficaram feridos durante a ofensiva do Azerbaijão no Nagorno-Karabakh na semana passada.

O Ministério da Saúde do Executivo de Baku acrescentou também que um civil azeri morreu durante as hostilidades.

As autoridades do Nagorno-Karabakh disseram anteriormente que pelo menos 200 arménios, incluindo dez civis, foram mortos e mais de 400 ficaram feridos nos combates.

Sobre a explosão, segunda-feira, numa bomba de gasolina perto da capital do enclave, Stepanakert, onde as pessoas faziam fila para abastecer carros antes de partirem para a Arménia, os últimos dados de Erevan referem que morreram pelo menos 68 pessoas.

Outras 290 pessoas ficaram feridas e um total de 105 foram consideradas desaparecidas até à noite de terça-feira, segundo o Provedor dos Direitos Humanos do Nagorno-Karabakh, Gegham Stepanyan.

As informações sobre o número de mortos ainda não foram verificadas por entidades independentes.