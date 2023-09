X (antigo Twitter) é a rede social com mais desinformação. UE deixa aviso a Musk

A União Europeia (UE) alertou esta terça-feira Elon Musk para a elevada quantidade de desinformação e notícias falsas que circulam na sua rede social X (antigo Twitter), avisando-o que deve cumprir as novas leis comunitárias de combate a estes fenómenos.

Segundo um recente relatório da Comissão Europeia, o primeiro desde que a nova Lei de Serviços Digitais da UE entrou em vigor em agosto, a rede social X (antigo Twitter) é a plataforma cibernética com a maior proporção de erros/desinformação, seguida do Facebook.

Até agora, o Facebook e outras plataformas como a Google, o TikTok e a Microsoft, já subscreveram o código de práticas no espaço comunitário, ao contrário da X.

No relatório, que analisa o rácio de desinformação nas redes sociais e que revela como milhões de contas falsas já foram removidas do TikTok e do LinkedIn, o executivo da UE informa Musk que a sua plataforma tem de cumprir as novas leis de combate à desinformação e à propaganda russa, mesmo não subscrevendo esse código de conduta, caso contrário poderá ser banida em todos os Estados-membros.

“Existem obrigações sob a lei. Portanto, a minha mensagem para o Twitter/X é que deve obedecer. Estaremos a observar o que ele faz”, avisou a comissária europeia Věra Jourová, responsável pela implementação do novo código anti-desinformação.