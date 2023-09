"Tenho princípios, limites e palavras". Feijóo tenta formar Governo sem maioria

Alberto Núnez Feijóo garantiu, esta terça-feira, que não vai ceder às exigências dos independentistas catalães, que também lhe pediram um referendo para garantir a formação de um Governo.



No discurso de investidura, que arrancou hoje e que deverá prolongar-se até sexta-feira, o presidente do Partido Popular (PP) espanhol disse representar uma imensa maioria de espanhóis que não tinham em programas eleitorais a amnistia, a autodeterminação nem "qualquer fórmula equivalente ou análoga".

"Tenho princípios, limites e palavras. [...] Estou farto de etiquetas de bom e mau espanhol, de bom e mau galego, de bom e mau catalão. Farto de imposições de todo o tipo, linguísticas, de liberdade de opinião. Basta de moral", disse, sob fortes aplausos da sua bancada, no Congresso dos Deputados.

No mesmo discurso, Feijóo criticou Sánchez por ceder às exigências dos independentistas catalães, recordando que o apoio destes seria suficiente para ser o PP a formar Governo.

“Para Puigdemont é igual o primeiro-ministro ser eu ou o senhor”, disse o líder conservador numa mensagem dirigida ao secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e primeiro-ministro desde 2018. “Tenho ao meu alcance os votos para ser primeiro-ministro, mas não aceito pagar o preço que me pedem para tal.”



Alberto Núñez Feijóo afirmou ainda que Espanha vive uma "deterioração institucional sem precedentes", com risco de agravar-se.

O líder do PP venceu as eleições de julho, mas sem maioria para formar Governo. Esta manhã, estreou-se numa sessão de investidura para expor a sua proposta de Governo sem qualquer limite de tempo, depois de uma proposta anterior que apresentou ao líder do PSOE, de governar por dois anos para garantir a estabilidade política e depois convocar novas eleições, ter sido rejeitada por Pedro Sánchez.

Depois da intervenção de Feijóo, os porta-vozes de todos os grupos parlamentares tomarão a palavra hoje e ao longo dos próximos dias, estando marcada para 27 de setembro a primeira votação de investidura. O líder do PP não reúne os apoios necessários para garantir uma maioria absoluta na Câmara, ou seja, um mínimo de 176 votos.

Sánchez já realizou consultas com os independentistas da Catalunha, que exigem garantias de amnistia e autodeterminação para apoiarem a tentativa do socialista em permanecer na presidência do Governo central espanhol.

Dada a ausência de maioria qualificada, PP e PSOE têm de encontrar forma de celebrar acordos parlamentares com outros partidos se quiserem tentar formar Governo. Se não houver acordo ao final de dois meses, serão convocadas novas eleições gerais.