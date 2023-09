Spotify não vai proibir músicas feitas com Inteligência Artificial

O fundador do Spotify revelou esta terça-feira que a empresa não tem planos para proibir música criada através de Inteligência Artificial (IA) na plataforma.

Em entrevista à BBC, Daniel Ek considerou que existem usos legítimos da tecnologia para criar música, como as ferramentas de auto-tune que “melhoram” as canções.

No entanto, Ek alerta que a Inteligência Artificial não deve ser usada para se fazer passar por artistas "humanos" sem o seu consentimento.

No início do ano, a plataforma já tinha removido algumas músicas que usavam vozes clonadas através da IA dos artistas Drake e The Weeknd. E esses não são casos únicos.

Uma rápida pesquisa nas redes sociais, como o TikTok ou o YouTube, mostra que a voz de vários cantores tem sido usada para gerar outras músicas nunca cantadas pelo artista, pelo menos na vida real.

De forma quase impercetível, é possível ouvir Frank Sinatra a cantar uma música de Miley Cyrus, Freddie Mercury a dar a voz à música “Eye of The Tiger” dos Survivor ou “My Heart Will Go on” de Céline Dion e a canção “Break My Heart”, de Dua Lipa, na voz de Michael Jackson.