Reino Unido. "O multiculturalismo falhou, a imigração é demasiada", critica ministra

A ministra da Administração Interna do Reino Unido avisou esta terça-feira que a imigração descontrolada é um “desafio existencial” para o Ocidente e que o “multiculturalismo falhou”, defendendo que critérios como a perseguição por causa da orientação sexual não devem servir para conceder asilo.

Em discurso esta terça-feira em Washington, nos EUA, Suella Braverman questionou se a Convenção de Genebra de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, “é adequada aos tempos modernos”, uma vez que alarga a definição de “perseguição” e aumenta o número de pessoas que podem requerer asilo.

“A imigração descontrolada, a integração desadequada e o falacioso dogma do multiculturalismo provaram ser uma combinação tóxica para a Europa nas últimas décadas”, disse, referindo que podemos ver o falhanço do multiculturalismo nas “cidades por toda a Europa, de Paris e Bruxelas a Leicester”.

No evento do grupo de reflexão American Enterprise Institute, a ministra britânica afirmou que a imigração tem sido “excessiva, demasiado rápida e com pouca reflexão dada à integração e ao seu impacto na coesão social”.

“Se a mudança cultural for demasiado rápida e demasiado grande, o que já existia diluir-se-á” e “acabará por desaparecer”, afirmou.

A posição da governante britânica foi deixada numa altura em que o executivo de Rishi Sunak lida com uma crise de refugiados no Reino Unido, tentando impedir a chegada de pequenas embarcações através do Canal da Mancha, por onde já passaram 24 mil migrantes este ano.