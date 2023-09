Pelo menos 19 mil refugiados de Nagorno-Karabakh chegaram à Arménia

Pelo menos 19.000 refugiados procedentes da região de Nagorno-Karabakh entraram na Arménia, segundo uma nova contagem nesta terça-feira anunciada por um alto responsável arménio, em pleno êxodo de civis do enclave separatista agora controlado pelo Azerbaijão.

"Até agora, 19.000 pessoas deslocadas à força chegaram à Arménia vindas de Nagorno-Karabakh", declarou na televisão o vice-primeiro-ministro arménio, Tigran Khatchatrian.

A 19 de setembro, o Exército azeri lançou uma ofensiva sobre as posições arménias no enclave, classificando a ação como "operação antiterrorista" e exigindo que os arménios depusessem as armas e que o Governo separatista (no poder 'de facto' desde 1994) se dissolvesse.

Um dia depois, as autoridades de Nagorno-Karabakh concordaram com as exigências militares, mas as conversações sobre a forma como a região virá a ser integrada no Azerbaijão não foram conclusivas.

Uma semana após a ofensiva azeri naquela região secessionista do Cáucaso, milhares de habitantes estão a tentar fugir e atravessar para a Arménia.