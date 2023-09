Onda de calor no Brasil. São Paulo teve o dia mais quente de setembro em 80 anos

A onda de calor que assola parte do território do Brasil fez com que a cidade de São Paulo vivesse o dia mais quente de setembro em 80 anos.

De acordo com a imprensa brasileira, que cita o Centro de Gestão de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, a massa de ar quente e seco continua na cidade até quarta-feira e o calor só deve diminuir a partir de quinta-feira, com a previsão do regresso das chuvas.

De acordo com os registos do Instituto Nacional de Meteorologia, citados pelo portal brasileiro "G1", este inverno pode ser considerado o mais quente da História na capital paulista. A média das temperaturas máximas ficou 2,5°C acima do normal para a estação. O mesmo ocorreu com as mínimas, que tiveram um desvio de 2,2°C.

Outras cidades também bateram o recorde de calor do ano este domingo: no Rio de Janeiro a máxima chegou a 39,9ºC, em Belo Horizonte bateu os 37,1ºC e em Curitiba atingiu os 33,1ºC.

O inverno deste ano teve 19 dias com temperaturas acima de 30°C, 13 deles em setembro.