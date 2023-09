Avaria em carrossel deixa pessoas de cabeça para baixo durante meia-hora

A ocorrência aconteceu por volta das 22h40. De acordo com o Canadian Press , as pessoas só conseguiram sair alguns minutos depois das 23h05.

Os passageiros de um carrossel no parque de diversões Canada's Wonderland, em Ontário, ficaram de cabeça para baixo durante cerca de meia-hora devido a uma avaria do aparelho. Pelo menos 45 pessoas foram afetadas pelo incidente.

Assim que conseguiram sair do carrossel, todos os passageiros foram examinados no posto médico do parque de diversões. Há relatos de vómitos e dores no peito,.

O carrossel foi encerrado e as causas do incidente estão a ser investigadas.