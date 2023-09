​Alemanha vai impor controlos fronteiriços com Polónia e Chéquia

A Alemanha vai impor controlos temporários nas fronteiras com a Polónia e a Chéquia para travar a entrada de migrantes, avança fonte oficial citada pelo site Politico.



As operações de fiscalização vão começar “nos próximos dias”, em alguns postos de fronteira selecionados.

A medida de exceção será formalmente anunciada na quarta-feira pela ministra alemão do Interior, Nancy Faeser.

As autoridades alemãs avançam com o controlo temporário de fronteiras numa altura em que cresce a pressão devido ao aumento do número de requerentes de asilo no país.

Mais de 200 mil pessoas pediram proteção à Alemanha nos primeiros oito meses do ano, um aumento de 77% em comparação com o mesmo período de 2022.