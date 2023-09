Alemanha. Mais de cem sírios encontrados após buscas da polícia

Cinco pessoas foram detidas e mais de cem cidadãos sírios foram encontrados pela polícia alemã dentro de apartamentos e outros edifícios na Alemanha após buscas relacionadas com a suspeita de tráfico de migrantes, informou a agência de notícias DPA.

De acordo com a agência de notícias alemã, a polícia executou cinco mandados de prisão, três na cidade de Stade, no norte da Alemanha, e dois na cidade de Gladbeck, oeste do país.

Os cinco detidos de nacionalidade síria são requerentes de asilo e já viviam na Alemanha.

Segundo a DPA, os migrantes sírios foram alegadamente trazidos para a Alemanha sem documentos legais de residência e tiveram de pagar entre três mil e sete mil euros.

Mais de 350 polícias federais alemães participaram nas buscas que foram também realizadas em cidades e vilas do norte e oeste da Alemanha e na Baviera, no sul do país.