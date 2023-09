Restrição de microplásticos. "É importante, mas falta ambição temporal", diz Zero

As primeiras medidas, como a proibição de purpurinas soltas e microesferas, começarão a ser aplicadas quando a restrição entrar em vigor, no prazo de vinte dias.

Para Susana Fonseca, vice presidente da Associação Ambientalista Zero, a decisão tomada no combate aos microplásticos é bem vinda, embora nalguns casos falte ambição "temporal" para ser colocada em ação.

As medidas adotadas, esta segunda-feira, pela Comissão Europeia restringem a venda de produtos aos quais tenham sido adicionados intencionalmente microplásticos, incluindo purpurinas soltas, cosméticos ou dispositivos médicos.

"[Os microplasticos] podem ser adicionados em vários contextos para dar mais características aos produtos. Portanto, esta iniciativa de restrição cinge-se ao conjunto de microplásticos que são intencionalmente adicionados aos produtos", diz a investigadora da Universidade de Lisboa



Há outros microplásticos, digamos secundários e que são libertados por outros tipos de produtos, por exemplo, as redes de pesca. E que para já estão fora do âmbito das medidas tomadas pela Comissão Europeia.

Nas contas da Comissão Europeia, a medida vai evitar a libertação de cerca de meio milhão de toneladas de microplásticos no ambiente.

Para além de serem encontrados nos vários ecossistemas, os microplásticos também estão no corpo humano e de outros seres vivos, podendo ser nocivos para a saúde.

"Eles estão em todo o lado e, portanto, pelas características que têm, pelo facto de poderem conter as próprias substâncias perigosas que depois vão entrar dentro do nosso organismo e do nosso corpo", reitera Susana Fonseca