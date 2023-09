Empréstimos do FMI aumentam desigualdades e ameaçam direitos humanos

As condições dos empréstimos do FMI aos Estados com crises de dívida aumentam as desigualdades e ameaçam os direitos económicos, sociais e culturais das pessoas, avisou esta segunda-feira a Human Rigts Watch.

Num relatório divulgado, a organização internacional de defesa dos direitos humanos critica o FMI (Fundo Monetário Internacional), considerando que o Fundo tem de dar prioridade aos direitos humanos e não à austeridade.

"Apesar das suas promessas de aprender com os erros do passado, o FMI está a promover políticas que têm um longo historial de exacerbação da pobreza, de desigualdade e de enfraquecimento de direitos", acusa a Human Rights Watch (HRW).

O relatório, denominado "Bandage on a Bullet Wound: IMF Social Spending Floors and the Covid-19 Pandemic" ("Ligadura num Ferimento de Bala: Os Gastos Sociais da FMI e a Pandemia de Covid-19", em tradução livre) analisa os empréstimos aprovados entre março de 2020 - no início da pandemia de covid-19 -- e março deste ano em 38 países, concluindo que "a grande maioria está condicionada a políticas de austeridade, que reduzem as despesas públicas ou aumentam os impostos de uma forma passível de prejudicar os direitos" das 1,1 mil milhões de pessoas em causa.

A avaliação da HRW constata ainda que as promessas anunciadas pelo FMI no início da pandemia de mitigar estes impactos "falharam ou foram ineficazes".

Segundo a HRW, uma investigação interna do FMI também indicou que as políticas adotadas pelo Fundo são geralmente ineficazes na redução da dívida, que é o seu objetivo principal.