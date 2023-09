Costa leva dois ministros à audiência com o Papa Francisco

O primeiro-ministro, António Costa, vai fazer-se acompanhar por dois ministros na audiência com o Papa, no Vaticano.

O encontro está agendado para a manhã de quinta-feira, 28 de setembro, no Palácio Apostólico, sem a presença de jornalistas, como habitualmente acontece quando não se trata de uma visita não oficial.

Com Costa estarão o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes

Após a audiência com Francisco, a delegação portuguesa encontra-se, numa outra sala do Palácio Apostólico com o Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

À saída do Vaticano, não há declarações, mas António Costa falará depois com os jornalistas na Embaixada portuguesa junto da Santa Sé.

A razão desta audiência foi anunciada há umas semanas pelo próprio primeiro-ministro quando manifestou o desejo de agradecer pessoalmente ao Santo Padre a escolha de Lisboa para a realização da Jornada Mundial da Juventude.