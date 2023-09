Nagorno-Karabakh. Evacuações começam enquanto Arménia avisa para "limpeza étnica"

Os primeiros grupos de pessoas já começaram a deixar a província de Nagorno-Karabakh, deslocando-se em direção à Arménia após o início de uma ofensiva militar pelo Azerbaijão, na semana passada. O primeiro-ministro da Arménia avisa que ainda há perigo de uma "limpeza étnica".

Este domingo, as organizações humanitárias e o governo arménio anunciaram que dezenas de pessoas tinham sido evacuadas, depois do Azerbaijão aceder a abrir o corredor de Lachin, a única ligação do enclave ao país vizinho. Segundo o Ministério da Saúde da Arménia, a Cruz Vermelha escoltou 23 ambulâncias que transportavam "cidadãos de Nagorno-Karabakh gravemente e muito gravemente feridos".

Entretanto, outros cidadãos declararam, de acordo com o Politico, que imploraram ao soldados russos para os ajudar a fazer a travessia, depois dos líderes arménios de Karabakh aceitarem um acordo de cessar-fogo após apenas 24 horas de uma "operação antiterrorista" do Azerbaijão.

Segundo a Reuters, a liderança da região separatista anunciou que os 120 mil cidadãos de etnia arménia vão abandonar o enclave porque não querem viver como parte do Azerbaijão. O primeiro-ministro da Arménia disse que o país está pronto para os acolher.