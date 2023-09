Estados Unidos pedem à Índia para cooperar com o Canadá

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, pediu na sexta-feira à Índia para cooperar com o Canadá depois de Otava ter acusado Nova Deli de estar envolvida no assassinato de um líder sikh no Canadá.

"Do nosso ponto de vista, é crucial que a investigação canadiana continue", disse Blinken, quando questionado sobre o assunto durante uma conferência de imprensa em Nova Iorque.

"E seria importante para a Índia colaborar com os canadianos nesta investigação", sublinhou, acrescentando que os Estados Unidos estão em contacto com as autoridades indianas e que Washington deseja que a investigação tenha sucesso e permita que a justiça seja feita e as responsabilidades estabelecidas.

"Ficamos extremamente alerta sempre que há alegações de repressão transnacional, é algo que levamos muito, muito a sério", disse o responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos.