Supremo Tribunal do Brasil decide a favor do direito dos indígenas às terras

O Supremo Tribunal do Brasil cortou os esforços para retirar os direitos às terras indígenas, no que os ativistas consideraram uma vitória histórica para os habitantes originais do país sul-americano, avança o The Guardian.

Nove dos 11 membros do tribunal votaram contra o que grupos de direitos humanos apelidaram de “truque do limite de tempo” – uma tentativa apoiada pelo agronegócio para impedir que as comunidades indígenas reivindicassem terras que não ocupavam fisicamente em 1988.



"Vitória dos povos indígenas”, escreveu, na rede social X, um advogado indígena que é funcionário do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas do Brasil, Eloy Terena.