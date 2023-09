Rei Carlos III do Reino Unido termina visita de Estado a França

O Rei Carlos III do Reino Unido termina, esta sexta-feira, uma visita de Estado de três dias a França, na cidade de Bordéus e com um dia dedicado à conservação das florestas.

A visita faz parte de uma recente reaproximação das relações franco-britânicas, após anos marcados por negociações tensas sobre o Brexit e pela afronta resultante da aliança AUKUS, que levou a Austrália a trocar a compra de submarinos franceses por britânicos.

O Rei terminará a o périplo de três dias com uma paragem em Bordéus, onde vai encontrar-se com pessoas afetadas pelos incêndios florestais de 2022 na região e visitar a Forêt Experimentale, um projeto concebido para monitorizar o impacto do clima nas florestas urbanas, e uma vinha pioneira numa abordagem sustentável da produção de vinho.

A deslocação aconteceu seis meses depois de ter sido adiada devido à contestação social violenta às reformas das pensões em França, viagem que teria sido a primeira do sucessor de Isabel II ao estrangeiro.