Crimeia. Ataque atinge quartel-general da Rússia no Mar Negro

A Ucrânia atacou, esta sexta-feira, o quartel-general da Frota do Mar Negro, da Rússia, na Crimeia. O ataque, mais uma tentativa ucraniana de perturbar as operações militares russas, foi confirmado pelas autoridades de ambos os países.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que as defesas aéreas abateram cinco mísseis ucranianos, mas que o quartel-general da Frota do Mar Negro, em Sebastopol, tinha sofrido danos.

De acordo com a agência de notícias russa TASS, o ataque deixou detritos espalhados a centenas de metros do alvo do ataque, no centro histórico da cidade na península da Crimeia.

O exército ucraniano tem insistido na ideia que a guerra com a Rússia não pode ser vencida sem atingir os meios e operações do país invasor na Crimeia - anexada ilegalmente em 2014.

Nas últimas semanas, o ritmo de ataques a alvos militares na península tem aumentado. Outro ataque com o mesmo alvo atingiu dois navios e provocou um incêndio de grandes dimensões num estaleiro naval crucial para a Rússia.

A Rússia usa a Crimeia como base militar, armazenando combustível, munições e outro material militar longe da frente de combate.