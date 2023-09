Ucrânia e Eslováquia criam mecanismo para exportação de cereais

A Eslováquia e a Ucrânia chegaram a um acordo sobre um mecanismo de emissão e controlo de licenças, para evitar o bloqueio à comercialização dos cereais ucranianos, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Agricultura eslovaco.

O ministro da Agricultura eslovaco, Josez Bires, acordou os termos do novo entendimento com o seu homólogo ucraniano, Mykola Solskyi, ficando estabelecido que, até que a eficácia do novo sistema seja demonstrada, a Eslováquia manterá a sua proibição unilateral de importação de sementes de milho, trigo, colza e girassol provenientes da Ucrânia até ao final de 2023.

O Governo de Kiev compromete-se, de imediato, a retirar a sua queixa contra a Eslováquia perante a Organização Mundial do Comércio (OMC), bem como a proibição das importações de alimentos eslovacos para a Ucrânia, garantiu o Ministério eslovaco.



"O ministro Solskyi prometeu que retirará a sua queixa a partir do mesmo dia, 20 de setembro (data da negociação entre os ministérios)", acrescentou o porta-voz do Governo eslovaco, Andrej Wallner.

A Ucrânia mantém uma disputa semelhante com a Polónia e com a Hungria, países que procuram proteger o seu setor agrícola com proibições unilaterais à passagem de cereais ucranianos através dos seus territórios, temendo que parte destas quotas permaneçam nos seus países e afetem os preços locais.