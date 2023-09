Nagorno-Karabakh. Azerbaijão e separatistas arménios iniciam negociações

Representantes do Azerbaijão e dos separatistas arménios de Nagorno-Karabakh iniciaram esta quinta-feira conversações após uma ofensiva militar de 24 horas de Baku para recuperar o controlo do território separatista, anunciou a agência oficial azeri.

As conversações realizam-se na cidade de Yevlakh, cerca de 300 quilómetros a oeste da capital do Azerbaijão, Baku.

A agência oficial do Azerbaijão, Azertac, divulgou imagens em que se viam seis negociadores sentados à volta de uma mesa.

Entre eles, estava um representante de Nagorno-Karabakh, David Melkoumian, segundo a agência francesa AFP.

Os separatistas arménios de Nagorno-Karabakh anunciaram na quarta-feira que aceitavam depor as armas e negociar a reintegração da parte do território do sul do Cáucaso que controlavam no Azerbaijão.

A decisão ocorreu um dia depois de o Azerbaijão ter lançado uma operação militar no território azeri de população maioritariamente arménia, que os separatistas disserem ter causado duas centenas de mortos e mais de quatro centenas de feridos.