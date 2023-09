Nações Unidas. Conselho de Segurança discute guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia será, esta quarta-feira, tema de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) com a presença do Presidente ucraniano, naquela que será a primeira intervenção presencial de Volodymyr Zelensky neste órgão da ONU.

A reunião foi convocada pela Albânia, país que detém a presidência mensal do Conselho de Segurança e que, juntamente com os Estados Unidos, detém o dossiê sobre a Ucrânia.

As diferentes propostas de paz na Ucrânia e o reatar dos acordos de exportação de cereais através do Mar Negro, barrados por Moscovo, serão temas abordados no evento, segundo a missão albanesa junto da ONU.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia estará presente nesta reunião, segundo o representante permanente russo na ONU, Vasily Nebenzya, naquela que poderá ser a primeiro frente a frente de Serguei Lavrov e Zelensky na mesma sala do Conselho de Segurança.

Zelensky já interveio por videoconferência perante o Conselho de Segurança em agosto do ano passado, numa sessão que a Rússia tentou vetar, alegando que o Presidente ucraniano tinha de estar pessoalmente na sala.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está entre os líderes esperados neste encontro.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, convocou para hoje a Cimeira da Ambição Climática para acelerar a ação dos Governos, das empresas, das finanças, das autoridades locais e da sociedade civil, e ouvir os "pioneiros e os executores" dessa área.

O líder da ONU instou os participantes no evento a apresentarem ações climáticas novas, credíveis e sérias, além de soluções baseadas na natureza para responder à urgência da crise climática.

De acordo com as Nações Unidas, a Cimeira representa "um marco político crítico para demonstrar que existe uma vontade global colectiva para acelerar o ritmo e a escala de uma transição justa para uma economia global mais equitativa, baseada nas energias renováveis e resiliente às alterações climáticas".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente nesta cimeira, que ocorre num momento em que os danos causados pela crise climática já são extensos e as emissões globais de gases com efeito de estufa permanecem em níveis recorde.

A Cimeira da Ambição Climática é um dos principais eventos da da 78.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU (UNGA 78, na sigla em inglês), que arrancou esta semana em Nova Iorque.