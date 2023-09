Azerbaijão confirma cessar-fogo e negociações com separatistas

"Foi alcançado um acordo sobre a retirada das unidades e dos militares restantes das forças armadas arménias (...) e sobre a dissolução e o desarmamento completo das formações armadas do Exército de Defesa do Nagorno-Karabakh",disseram os separatistas.

O início das negociações foi confirmado pela presidência do Azerbaijão em Baku.

Os separatistas aceitaram também negociar a reintegração com o Azerbaijão a partir de quinta-feira, noticiou a agência francesa AFP.

O Azerbaijão confirmou esta quarta-feira um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, anunciado pelos separatistas arménios no enclave sob mediação da Rússia.

Acrescentaram que as primeiras conversações sobre a reintegração do território no Azerbaijão ocorrerão na quinta-feira, na cidade azeri de Yevlakh.

Os separatistas tinham anunciado anteriormente que a ofensiva lançada pelo Azerbaijão em Nagorno-Karabakh na terça-feira provocou 32 mortos e mais de 200 feridos.